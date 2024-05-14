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رياضة

لوس أنجلوس يضم جيرو بعقد حتى 2025 مع خيار التمديد

Lebanon 24
14-05-2024 | 15:00
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أعلن لوس أنجلوس الأمdركي تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي ميلان في 30 حزيران المقبل، وذلك بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي.

 وقال المدير العام في لوس أنجلوس، جون ثورينغتون يوم الثلاثاء "ما رأيناه في أوليفييه جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلا من أجل إيجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية".

وتابع "يلعب في منتخب فرنسا ومع نادي ميلان في أسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لكافة هذه الأسباب".

وكان جيرو (37 عاما) أعلن رحيله رسميا عن ميلان أمس الاثنين من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد واكتفى بالقول إنه سينتقل للعب في الدوري الأمdركي الشمالي.

وقال جيرو في مقطع فيديو نشر على حساب ناديه ميلان في منصة "إكس": "سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في بطولة أميركا الشمالية".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي (57 هدفا): "أنا فخور جدا بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية. قصتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائما في قلبي".

(روسيا اليوم)

 

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