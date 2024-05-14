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رياضة

الرياضي يكتسح الحكمة في أولى مباريات الفريقين في سلسلة النهائي

Lebanon 24
14-05-2024 | 16:51
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تقدم الرياضي بيروت حامل اللقب الموسم الماضي، منافسه وغريمه التقليدي الحكمة بيروت 1 - 0 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه 104 - 59، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعك صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة، امام جمهور غفير ضاقت به المدرجات، والمرافق المحيطة بالنادي الرياضي.

كما توزع جمهور الحكمة غير المتاح له المواكبة خارج الملعب المعتمد لفريقه، وفق نظام الحضور الحماهيري الذي يقتصر على مناصري اصحاب الارض، توزع في ساحات لبنانية عدة، بأعداد تخطت الآلاف بكثير. وتابعت جماهير الاخضر المباراة عبر شاشات ضخمة ارتفعت في ساحات عامة بينها ساحة يوسف كنعان في منطقة الجديدة البوشرية السد.

ويمكن القول ان نهائي كرة السلة اللبنانية، اعاد الى الاذهان مباريات المونديال في كرة القدم، او دوري ابطال أوروبا، حيث تحتشد الجماهير في الخارج في ساحات كبرى.

وتقام المباراة الثانية العاشرة الا ربعا مساء غد الاربعاء في قاعة النادي الرياضي غزير المعتمدة ارضا للحكمة. ( الوكالة الوطنية)

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