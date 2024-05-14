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رياضة

ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا بخماسية أمام ألافيس

Lebanon 24
14-05-2024 | 19:11
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احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة اليوم الثلاثاء.
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ومنح جود بلينجهام التقدم لريال مدريد بعد عشر دقائق من اللعب قبل أن يضيف فينيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27 ويسجل فيدريكو بالبيردي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وجعل فينسيوس النتيجة 4 - صفر في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من بلينجهام قبل أن يختتم البديل أردا جولر أهداف فريقه في الدقيقة 81.
 
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