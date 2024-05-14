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رياضة
ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بفوز كبير على ألافيس
Lebanon 24
14-05-2024
|
23:43
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احتفل ريال مدريد مع جماهيره، بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة أمس الثلاثاء.
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ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال الأحد، ثم يستضيف ريال بيتيس في 25 أيار، قبل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران المقبل.
ولدى ريال مدريد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز 11.
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