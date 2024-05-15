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رياضة

هل ينتقل ديبالا للدوري السعودي؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 01:34
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تحدث خورخي أنطون، وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي، عن الأخبار التي ربطته بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت صحيفة "كوريي ديلو سبورت" الإيطالية، قد ذكرت أن أندية في دوري روشن السعودي حريصة على التعاقد مع باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض الذي يحوم حول مستقبله مع فريقه الإيطالي، خاصة في ظل اقترابهم من عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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ومع تبقي 9 أشهر على نهاية عقده مع الغيالوروسي، يحق لديبالا الانتقال إلى أيّ نادٍ آخر بالمجان من دون التفاوض مع ناديه، حيث يمكنه في كانون الثاني المقبل 2025، التفاوض مع أيّ نادٍ والانضمام إليه.

وردًا على تلك التقارير الخاصة بمستقبل ديبالا، قال خورخي أنطون وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لمنصة "winwin": "في الوقت الحالي، ديبالا يتحدث فقط عن تحدي إنهاء بطولة الدوري الإيطالي بأفضل طريقة" وأضاف: "بالنسبة إلينا، لا يوجد أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

ويُوجد في عقد ديبالا شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو للأندية الإيطالية، حال أرادت ضمه، وبـ12 مليون يورو فقط للأندية الأجنبية خارج إيطاليا.

ومع روما هذا الموسم، شارك ديبالا في 37 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا إضافة لصناعة 10 أخرى، وتأهل مع الفريق إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي. (win win)
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