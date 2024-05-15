قطر تنال شرف تنظيم كأس العرب.. في هذه الأعوام

منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب وتحديدًا أعوام 2025 و2029 و2033، على هامش كونغرس الفيفا المقرر الجمعة في العاصمة التايلاندية، وذلك بعد النجاح الباهر التي حققته قطر في مختلف البطولات التي نظمتها.وجاء في بيان فيفا "بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ البطولة العربية أعوام 2025 و2029 و2033".

وكانت قطر قد استضافت النسخة الماضية من البطولة في كانون الأول2021 بمشاركة 16 منتخبًا، عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، ثم بعدها استضافت بطولة مونديال 2022، وكانت ناجحة بجميع المقاييس.وكانت قطر عبّرت عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في كانون الأول 2025، من خلال ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني منتصف شباط الماضي في مقابلة تلفزيونية. (win win)