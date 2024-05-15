كلوب يثير الجدل بشأن علاقته بصلاح.. ماذا قال؟

سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من أزمته مع المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد واقعة المشادة الشهيرة بينهما خلال مباراة وست هام.



ودخل كلوب وصلاح في مشادة كلامية حامية، قبل مشاركة النجم المصري كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، خلال الدقيقة 80.

Advertisement

وعلق كلوب عن علاقته بلاعبي ليفربول، في تصريحات نقلتها شبكة "TBR Football" الإنكليزية، قائلا: "لقد أراني أحدهم مقطع فيديو لما قاله جميع اللاعبين عني في ليفربول".



وأضاف: "كان من ضمن اللاعبين جيمس ميلنر، وآدم بوجدان، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح.. ربما ذلك كان قبل مباراة وست هام".



وختم: "كان الفيديو إيجابيا للغاية، فخور بخلق هذه النوع من العلاقات مع اللاعبين، خلال فترة تواجدي مع ليفربول". (روسيا اليوم)