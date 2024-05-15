مساعد مدرب ليفربول يعلن عن وجهته المقبلة

سيتولى الهولندي بيب ليندرس مساعد مدرب ليفربول الإنجليزي تدريب نادي سالزبورغ ريد بول النمساوي، بعد رحيله عن فريقه الحالي نهاية هذا الموسم.



وسيغادر الهولندي الذي عمل مساعدا للألماني يورغن كلوب في ليفربول على مدار السنوات الماضية، ملعب "أنفيلد" بعدما توج مع الفريق بالعديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

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وأعلن ليفربول يوم الأربعاء أن البرتغالي فيتور ماتوس الذي عمل لأربعة أعوام ونصف العام كمدرب تطوير النخبة في النادي سينضم أيضا كمساعد مدرب لليندرس في الفريق النمساوي.



وقال ليندرس للموقع الرسمي لنادي ليفربول "أنا فخور جدا بأن أصبح المدرب الجديد لنادي ريد بول سالزبورغ إف سي".



وتابع "إنه لشرف فعلي بالنسبة لي. بعد إيندهوفن، بورتو، ليفربول، أنتقل الآن لتجربة أخرى استثنائية".



وأضاف "معا بالإضافة لمساعد المدرب فيتور ماتوس والجهاز الفني بأسره، سنقوم ببذل قصارى جهدنا لمساعدة سالزبورغ على مواصلة تطوره في عالم كروي متغير جدا". (روسيا اليوم)