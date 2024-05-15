زيدان يخطف الأنظار في مباراة استعراضية

خطف الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان الأنظار في مباراة استعراضية، وهو يستعرض مهاراته التي اشتاق إليها عشاق لعبة كرة القدم منذ اعتزاله.

وظهر زيزو البالغ 51 عاما في مباراة استعراضية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إنشاء ملعب "شابان ديلماس" معقل نادي بوردو الفرنسي الفريق الأول لزيدان.

وأقيمت المباراة بين أساطير فريق بردو وأساطير الدوري الفرنسي، وعلى رأسهم زين الدين زيدان الذي أمتع الحاضرين بمهاراته الشهيرة وقابله الحضور على المدرجات بالتصفيق والتحية.

واستلم زيدان الكرة من وسط الملعب واحتفظ بها دون أن تلامس الأرض لمدة 8 ثوان، في مهارة قد يفتقدها لاعبو سن الـ20.

وانتهت المباراة الاستعراضية بفوز فريق زيزو بخمسة مقابل ثلاثة أهداف.

وأعرب زيزو عن سعادته لعودته إلى هذا الملعب في تصريحات تلت المباراة وقال: "إنه أمر جيد وأنا سعيد لوجودي هنا، للاحتفال بالذكرى المئوية مع الجيرونديين، إنه أمر رائع عندما تكون مع كل هؤلاء اللاعبين، وخاصة اللاعبين القدامى". (روسيا اليوم)