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رياضة

سابالينكا تصعد إلى نصف نهائي بطولة روما للتنس

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:00
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بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، الدور نصف النهائي من دورة روما للماسترز للتنس بفوزها السهل على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة 6-2 و6-4 يوم الأربعاء.

 واحتاجت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، إلى ساعة و13 دقيقة فقط للتغلب على اللاتفية بطلة رولان غاروس عام 2017.

وستلتقي البيلاروسية في الدور التالي مع مواطنتها فيكتوريا أزارنكا، المصنفة 24 عالميا، أو الأمريكية دانييل كولينز (15) اللتين تلتقيان لاحقا.

 وكانت سابالينكا (26 عاما) بلغت نهائي دورة مدريد نهاية الأسبوع الماضي وخسرت بطريقة دراماتيكية أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا التي أنقذت فيها الأخيرة ثلاث كرات قبل أن تخرج فائزة. (روسيا اليوم)

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