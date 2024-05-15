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رياضة

الحكمة يفوز على الرياضي بيروت

Lebanon 24
15-05-2024 | 16:50
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أعاد الحكمة بيروت الامور الى بدايتها في مواجهته مع غريمه التقليدي الرياضي بيروت حامل اللقب في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، وعادله 1 - 1 من سبع مباريات ممكنة، بفوزه عليه بفارق نقطة واحدة 85 - 84( الاشواط 32 - 22، 50 - 38، 66 - 66، 85 - 84)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير امام حشد من آلاف مشجعي الفريق الاخضر.

وكان الرياضي تمكن العودة الى المباراة في الشوط الثالث، والتقدم بفارق نقطتين حتى الثواني الاخيرة، قبل ان يسجل الاخضر ثلاثية منحته الفوز.

ويلتقي الفريقان العاشرة الا ربعا مساء الجمعة في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة. ( الوكالة الوطنية)

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