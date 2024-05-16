بغياب ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام أورلاندو سيتي

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سقط فريق إنتر ميامي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه أورلاندو سيتي، ضمن الجولة الـ13 لبطولة الدوري الأميركي المنطقة الشرقية بكرة القدم.وشهدت المباراة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه الأميركي كإجراء احترازي، بعد إصابته في ساقه اليسرى خلال فوز إنتر ميامي على مونتريال 3-2، مطلع الأسبوع الجاري.وشهدت المباراة أفضلية للاعبي فريق أورلاندو سيتي حيث هددوا مرمى إنتر ميامي بـ 14 تسديدة، مقابل 7 لصالح رفاق الأوروغواياني لويس سواريز.وأنقذ دريك كالندر مرمى فريقه إنتر ميامي من هدف محقق في الدقيقة 32، بتصديه الرائع لتسديدة مارتين أوخيدا من داخل منطقة الجزاء.