Advertisement

رياضة

بغياب ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام أورلاندو سيتي

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1200203-638514567891866520.jpg
Doc-P-1200203-638514567891866520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط فريق إنتر ميامي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه أورلاندو سيتي، ضمن الجولة الـ13 لبطولة الدوري الأميركي المنطقة الشرقية بكرة القدم.

وشهدت المباراة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه الأميركي كإجراء احترازي، بعد إصابته في ساقه اليسرى خلال فوز إنتر ميامي على مونتريال 3-2، مطلع الأسبوع الجاري.
Advertisement

وشهدت المباراة أفضلية للاعبي فريق أورلاندو سيتي حيث هددوا مرمى إنتر ميامي بـ 14 تسديدة، مقابل 7 لصالح رفاق الأوروغواياني لويس سواريز.

وأنقذ دريك كالندر مرمى فريقه إنتر ميامي من هدف محقق في الدقيقة 32، بتصديه الرائع لتسديدة مارتين أوخيدا من داخل منطقة الجزاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2024-05-16
02:00 | 2024-05-16
00:30 | 2024-05-16
23:00 | 2024-05-15
18:10 | 2024-05-15
17:56 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24