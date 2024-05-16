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رياضة

بحضور بيريز.. اجتماع رسمي لحسم مصير مودريتش

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:30
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قال تقرير صحفي إسباني، إن اليوم الخميس، سيكون حاسما في مصير الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

وينتهي عقد الكرواتي مع الميرنجي بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الكثير من الجدل بمستقبله، في ظل وجود تقارير تفيد بعدم رغبة الإدارة في منحه عقدا جديدا رغم رغبته في البقاء.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش سيجتمع مع إدارة ريال مدريد اليوم الخميس لمناقشة مستقبله، وبحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.
 
وأشارت تقارير سابقة، إلى أن ريال مدريد يسعى لإفساح المجال أمام اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة.

كما يرغب ريال مدريد في تقليل فاتورة الرواتب، خاصة وأن مودريتش يأتي على رأس اللاعبين الأكثر حصولا على الأموال، إذ يبلغ راتبه 10 ملايين يورو سنويا. (كووورة) 
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