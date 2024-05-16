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رياضة

عن إيدرسون.. خبر حزين لعشاق "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
16-05-2024 | 12:30
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يغيب الحارس إيدرسون عن مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وست هام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وأمام مانشستر يونايتد في نهائي الكأس، وفقا لما أعلنه فريقه.

وقال مان سيتي في بيان يوم الخميس: "يؤكد مانشستر سيتي أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين هذا الموسم بسبب كسر بسيط في محجر العين
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وكان إيدرسون خرج مصابا من المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام 2-0 الثلاثاء الماضي في لقاء مؤجل من المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي.

وأظهرت الفحوصات أن الحارس البرازيلي يعاني من كسر بسيط في محجر العين اليمنى بعد اصطدامه بمدافع توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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