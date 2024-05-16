عن إيدرسون.. خبر حزين لعشاق "مانشستر سيتي"

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يغيب الحارس إيدرسون عن مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وست هام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وأمام مانشستر يونايتد في نهائي الكأس، وفقا لما أعلنه فريقه.وقال مان سيتي في بيان يوم الخميس: "يؤكد مانشستر سيتي أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين هذا الموسم بسبب كسر بسيط في محجر العينوكان إيدرسون خرج مصابا من المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام 2-0 الثلاثاء الماضي في لقاء مؤجل من المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي.وأظهرت الفحوصات أن الحارس البرازيلي يعاني من كسر بسيط في محجر العين اليمنى بعد اصطدامه بمدافع توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو. (روسيا اليوم)