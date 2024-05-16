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رياضة

هل يلغي الاتحاد الإنكليزي تقنية "الفار"؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 23:00
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ستصوت الأندية العشرون بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الاجتماع السنوي في 6 حزيران على إمكانية إلغاء حكم الفيديو (VAR) من المنافسة بدءًا من الموسم المقبل.

وقد بدأ الدوري الإنكليزي في الاستعانة بتقنية "الفار" في 2019 إلا أن حالات جدلية عديدة حدثت في الموسم الحالي زادت من انتقاد هذه التقنية، الشيء الذي دفع بعض الأندية والجماهير إلى التشكيك في نزاهتها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".
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وأشارت الشبكة إلى أنه تم الآن تقديم مقترح رسمي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل نادي وولفرهامبتون يدعو إلى إلغاء تقنية "الفار" بداية من الموسم المقبل.

وطالب وولفرهامبتون بإجراء تصويت على إلغاء التقنية في اجتماع ممثلي الأندية في السادس من حزيران المقبل. (عربي21)
المصدر: عربي21
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