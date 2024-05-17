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رياضة
برشلونة يتجاوز ألميريا.. وريال بيتيس يسقط في فخ التعادل
Lebanon 24
17-05-2024
|
02:32
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سجل فيرمين لوبيز ثنائية قاد بها فريقه برشلونة للفوز على مستضيفه ألميريا (2-0) ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس.
وسجل اللاعب الشاب هدفه الأول 14 والثاني 67 ليرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة محصناً وصافته بفارق 4 نقاط عن جيرونا.
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أما ألميريا الذي تأكد هبوطه، فبقي في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.
وانتهت مباراة ريال بيتيس مع مضيفه لاس بالماس بالتعادل 2-2.
ريال بيتيس دون الهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين عندما سجل ميكا مارمول بالخطأ في مرماه
بعدها عادل لاس بالماس النتيجة عند الدقيقة السابعة والعشرين بواسطة خوسيه أليخاندرو سواريز
قبل أن يتقدم ريال بيتيس مرة أخرى في الدقيقة التاسعة والأربعين بواسطة أيوزي بيريث.
بعدها تمكن لاس بالماس من تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة والستين بواسطة ألبيرتو موليرو.
وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز السادس المؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي مستفيداً من تعثر ريال بيتيس وذلك بفوزه على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد سجله البرتغالي أندير سيلفا عند الدقيقة الثالثة. (بي إن سبورتس)
المصدر:
روسيا اليوم
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