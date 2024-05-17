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رياضة
لتحليل الطلبات الفلسطينية.. الفيفا يطلب المشورة بشأن توقيف "إسرائيل"
Lebanon 24
17-05-2024
|
04:01
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يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل عقد اجتماع استثنائي للمجلس لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح الفلسطيني بتعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية بسبب الحرب في غزة.
وطرح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الخطوط العريضة للخطة في مؤتمر للاتحاد الدولي يوم الجمعة بعد أن أتيحت الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211
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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إنفانتينو قوله: "سيفوض الفيفا اعتبارا من الآن خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الثلاثة (من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم) وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة".
وأضاف أنه "يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء، النتائج والتوصيات.. ستحال إلى مجلس الفيفا".
وتابع: "نظرا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا قبل 25 تموز لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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