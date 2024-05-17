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رياضة

ليفربول يعلن رحيل لاعبه جويل ماتيب نهاية الموسم

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:50
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة رحيل مدافعه المخضرم جويل ماتيب نهاية الموسم الحالي.
وكشف ليفربول عن النبأ عبر بيان نُشر على موقعه الإلكتروني قائلاً: "ستنتهي رحلة جويل ماتيب مع ليفربول الصيف المقبل بعد ثمانية مواسم ساهم خلالها في تحقيق الريدز العديد من الإنجازات".
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وأضاف: "من المقرّر أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فصلًا جديدًا في مسيرته عند انتهاء عقده مع الريدز في نهاية الموسم، حيث يغادر آنفيلد بعد أن ظفر بأعظم ألقاب كرة القدم".

وكان ماتيب قد انضمّ إلى صفوف الفريق الإنجليزي صيف عام 2016 قادماً من شالكه الألماني.

وتقمّص المدافع ألوان الريدز في 201 مناسبة بجميع المسابقات سجّل خلالها 11 هدفاً.

ويرحل ماتيب عن ليفربول بعد مسيرة مظفّرة فاز خلالها مع "الريدز" بألقاب عديدة شملت دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبية إلى جانب درع المجتمع. (بي إن سبورتس)

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