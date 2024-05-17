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رياضة

البرازيل تستضيف كأس العالم للسيدات 2027

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:58
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حظيت البرازيل بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم عام 2027، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة خلال كونغرس فيفا في بانكوك.
وتفوّقت البرازيل على الملف المشترك بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا بـ119 صوتاً مقابل 78.
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وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش تعليقاً على فوز بلاده "أنا متأثر للغاية، كنا ندرك بأن الأمر سيكون صعباً. إنه انتصار لكرة القدم الأميركية الجنوبية ولكرة قدم السيدات في أميركا اللاتينية".

وتابع "كونوا على ثقة وبكل تواضع أقول لكم بأننا سننظم أفضل نسخة من كأس العالم للسيدات عام 2027".

ويركّز ملف البرازيل على عشرة ملاعب استُخدمت في كأس العالم للرجال عام 2014، بينها ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، المقترح لاستضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية. (بي إن سبورتس)
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