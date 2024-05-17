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رياضة
أرسنال يتخذ قرارا نهائيا بشأن النني
Lebanon 24
17-05-2024
|
07:45
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استقر نادي أرسنال الإنكليزي على عدم تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم محمد النني الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.
وأكدت تقارير صحفية متعددة أن اللاعب المصري، الذي خرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتيا تماما في الأشهر الأخيرة، سيرحل مجانا عن النادي الذي ما زال يتمسك بأمل التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "x" اليوم الجمعة، أن سدريك سواريز والنني سيغادران استاد الإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتبقى لأرسنال مباراة واحدة أمام إيفرتون في الجولة الختامية للموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام.
ولم يعلن أرسنال رسميا خبر رحيل النني أو سدريك حتى الآن. (روسيا اليوم)
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