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رياضة

توخيل يحسم الجدل.. ويتشبّث بقرار الرحيل عن بايرن ميونيخ

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:20
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أكد توماس توخيل، مدرّب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمسّكه بالرحيل عن تدريب الفريق كما تم الاتفاق عليه في السابق، وذلك على الرغم من المحادثات الأخيرة بشأن احتمالية تراجعه عن هذا القرار.
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وقال توخيل في مؤتمر صحافي "هذا آخر مؤتمر صحافي لي في سابنر شتراسه، الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي يظل قائماً. كانت هناك مفاوضات مرة أخرى، ولكنّنا لم نتوصّل إلى اتفاق. لذلك نحن ملتزمون بالاتفاق الذي تمّ في شباط".

وأضاف  "هذا صعب. نتائج مثل التي حدثت في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، وأرسنال، وريال مدريد، تقرّبنا من بعضنا البعض. نتائج الأسابيع الأخيرة كانت الأساس في إجراء المفاوضات. ولكنّنا لم نتوصّل إلى اتفاق. لن أتطرّق إلى الأسباب". (الميادين) 
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