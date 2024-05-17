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رياضة

كلوب يعلن رحيل أحد أعضاء جهازه الفني إلى السعودية

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:20
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كشف المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن انتقال أحد مساعديه للتدريب في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

 وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة: "جون أختربيرغ (مدرب الحراس) سينتقل إلى الدوري السعودي من أجل الانضمام للطاقم التدريبي لنادي الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد (أسطورة ليفربول)".

وأختربيرغ هو مدرب حراس مرمى ليفربول خلال آخر 15 عاما، وقرر ترك النادي الإنجليزي من أجل الانضمام إلى نادي الاتفاق وذلك في أعقاب إعلان كلوب رحيله عن ليفربول أيضا مع نهاية الموسم الحالي.

 ويضم نادي الاتفاق في صفوفه لاعبين معروفين على غرار نجم ليفربول السابق، الدولي الهولندي جيني فينالدوم والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي وغيرهما من النجوم.

 ويحتل الاتفاق حاليا المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي. ( روسيا اليوم)

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