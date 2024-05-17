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رياضة

كم سيكسب فيوري وأوسيك في "نزال القرن" بالسعودية؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 23:00
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كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل من الملاكم البريطاني تايسون فيوري ومتحديه الأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال تاريخي سيجمعهما السبت في السعودية.

 وسيكون هذا النزال الذي يوصف بـ"نزال القرن" و"معركة جيل" ويجمع بين ملاكمين لم يسبق لهما الخسارة على مدار مسيرتيهما، أول مواجهة لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما.

وذكرت "ماركا" أن فيوري البالغ عمره 35 عاما، سيجني من نزاله ضد أوسيك (37 عاما) نحو 100 مليون دولار مقابل حصول الملاكم الأوكراني على 30 مليون دولار.

 ورغم تأكيد "ماركا" على أن المبلغ النهائي لن يعرف إلا بعد انتهاء النزال، إلا أن مروج نزالات فيوري، الأميركي بوب أروم، كشف أن الملاكم البريطاني قد يحصل على أكثر من 100 مليون دولار.

 وقال أروم: "إذا أخبرت تايسون فيوري بأنه سيجني 100 مليون دولار، فسوف ينزعج حقا لأنه يعتقد، وأنا كذلك أنه سيجني أكثر من هذا المبلغ".

 وأردف: "لا أعرف الرقم، لكنه أكثر بكثير من 100 مليون دولار".

  ( روسيا اليوم)

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