Advertisement

رياضة

سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفًا لكلوب.. إليكم ما قاله!

Lebanon 24
17-05-2024 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1200930-638515787777614724.PNG
Doc-P-1200930-638515787777614724.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدرب فينورد روتردام الهولندي، أرني سلوت اليوم الجمعة، توليه الإشراف على فريق ليفربول الإنكليزي خلفا للألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم.

وقال سلوت للصحفيين قبل المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري المحلي المقررة بعد غد الأحد: "لا يوجد إعلان رسمي بعد، لكن لا أعتقد أنه سيكون خبرا بأنني سأدرب هناك (في ليفربول) الموسم المقبل".
Advertisement

وبحسب تقارير، فإن فينورد حصل على 11 مليون يورو للتخلي عن مدربه.

وقاد سلوت (45 عاما)، عاشق التفاصيل الصغيرة، فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2017 وتوج معه بالكأس المحلية هذا الموسم، كما أوصله إلى نهائي النسخة الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليغ القارية.

وكان تشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، المرشح الأول لخلافة كلوب الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم قبل نحو خمسة أشهر، لكن الإسباني مدد عقده حتى 2026.

وعلق كلوب على إمكانية التعاقد مع سلوت قائلا إنه سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم".

وخاض سلوت معظم مسيرته كلاعب وسط في أندية هولندية عادية على غرار تسفوله، بريدا وسبارتا روتردام، واستهل مشواره التدريبي مع ألكمار، قبل الانتقال إلى فينورد في 2021. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:34 | 2024-05-17
16:00 | 2024-05-17
12:20 | 2024-05-17
10:20 | 2024-05-17
07:45 | 2024-05-17
04:58 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24