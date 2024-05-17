الرياضي يفوز على الحكمة ويتقدم بالنهائي

فاز فريق الرياضي بيروت على نادي الحكمة، بنتيجة (111-78) في المباراة الثالثة ضمن سلسلة بطولة لبنان لكرة السلة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الرياضي في المنارة، واصبحت النتيجة 2-1.





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