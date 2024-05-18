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رياضة

إنجاز تاريخي لرونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:00
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تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق إنجاز شخصي جديد في الدوري السعودي وذلك بعدما صنع هدفا لفريقه النصر في شباك الهلال (1-1) أمس الجمعة ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

واحتاج النصر لـ23 ثانية فقط لافتتاح باب التسجيل أمام الهلال بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو بعد تمريرة من مواطنه رونالدو.
 
 
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وبهذه التمريرة، أصبح رونالدو هو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 44 هدفا.

وسجل رونالدو 33 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليتفوق على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر السابق صاحب الرقم القياسي السابق (43 مساهمة في موسم 2018-2019).

ويتصدر رونالدو حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لتسجيل هدفين فقط في الجولتين الأخيرتين كي يحطم رقما آخر لحمد الله (34 هدفا)، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد في تاريخ دوري روشن.(روسيا اليوم)

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