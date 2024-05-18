25
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة يتجه لإقالة تشافي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-05-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو ان فريق برشلونة يتجه لإقالة مدربه تشافي هرنانديز بعد أسابيع من قراره الدراماتيكي بالعودة عن نيته الرحيل في نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس الجمعة.
وقالت إذاعة "راك 1" الكاتالونية إنّ رئيس النادي جوان لابورتا قرّر إقالة تشافي، فيما أكدّت صحيفة سبورت اليومية الأخبار ذاتها. أما صحيفة "أس" فأشارت إلى أنّ برشلونة بدأ البحث عن مدرب جديد.
Advertisement
وكان تشافي قد أعلن في كانون الثاني أنّه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده في حزيران 2025.
غضب من تصريحات تشافي
لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز بلاوغرانا 2-0 ضمن الدوري الاسباني الخميس الماضي، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.
وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.
وقال تشافي يوم الأربعاء الماضي: "على جمهور برشلونة أن يفهم، بأننا لسنا في الوضع نفسه (مثل هذه الأندية)".
وتمسّك المدرب بكلامه الخميس عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا إلى مباراة ألميريا.
وقال تشافي للصحافيين في وقت متأخر من يوم الخميس "لم يخبروني بأي شيء شخصيًا... سافرنا مع نائب الرئيس والعديد من المدراء، كل ذلك بشكل طبيعي".
وتابع "قلت ما أعتقد أنه حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بكثير من الأمل والطموح، ولكن الوضع ليس سهلاً".
وأضاف "نحن نعمل بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك كلّه، هو النادي لتغيير هذا الوضع".
وفاز برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي لكنه فشل في الدفاع عنه هذا الموسم، كما أُقصي على يد باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا ليخرج من الموسم خالي الوفاض.
كما تعرّض برشلونة لخسارة ساحقة على يد ريال في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، قبل أن يخرج على يد أتلتيك بلباو من الكأس. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
12:04 | 2024-05-17
17/05/2024 12:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً.. فنانة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي للمرّة الثانيّة وهذه صورها
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً.. فنانة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي للمرّة الثانيّة وهذه صورها
06:31 | 2024-05-17
17/05/2024 06:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
Lebanon 24
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
14:52 | 2024-05-17
17/05/2024 02:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
16:25 | 2024-05-17
17/05/2024 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2024-05-18
تطورٌ في مستقبل "الساحر" مودريتش.. هل يرحل عن "ريال مدريد"؟
04:23 | 2024-05-18
رسمياً.. جاد الحاج خارج الحكمة وهذه وجهته الجديدة
03:00 | 2024-05-18
إنجاز تاريخي لرونالدو في الدوري السعودي (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
تم التوقيع عليه عام 2000.. بيع منديل "تعاقد" ميسي مع برشلونة والسعر خيالي
23:00 | 2024-05-17
كم سيكسب فيوري وأوسيك في "نزال القرن" بالسعودية؟
16:34 | 2024-05-17
الرياضي يفوز على الحكمة ويتقدم بالنهائي
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
18/05/2024 13:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
18/05/2024 13:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
18/05/2024 13:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24