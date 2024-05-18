تطورٌ في مستقبل "الساحر" مودريتش.. هل يرحل عن "ريال مدريد"؟

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لا يريد جماهير "ريال مدريد" رحيل لوكا مودريتش أبدًا عن النادي، فهو روح الفريق وعقله حاليًا. فرغم بلوغه الـ38 عامًا، إلا أنه لا يزال لاعبًا غير قابل للنقاش.. الجميع ينتظر تحرّكاته ولمساته في الملعب.ذلك الكرواتي الذي التحق بـ "الريال" عام 2012، كان يُعتقَد أن موسم 2023-24 سيكون الأخير له مع "الملكي"، إذ ينتهي العقد الحالي لمودريتش في "سانتياغو برنابيو"، في 30 حزيران 2024، لكن "الريال" لن يفرّط بـ "أستاذ" كرة القدم بسهولة، ولذلك توصل النادي إلى اتفاق مع لاعب وسط ميدانه الكرواتي من أجل تمديد عقده، وفقًا لما أوردته صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أمس الجمعة، وأكدت فيه أن "ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع لوكا مودريتش حول تمديد عقده لعام إضافي، وذلك بعد اجتماع عقده النجم الكرواتي ووكيل أعماله مع عدد من المسؤولين في مجلس إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي، استمرّ لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في الفالديبيباس".وأوضحت التقارير أنّ إدارة الفريق، عرضت على النجم الكرواتي التجديد لموسم آخر، مع تخفيض كبير في راتبه بحوالي 50٪، حيث يتقاضى النجم المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 راتبًا سنويًّا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، صافية من الضرائب بموجب عقده الحالي.اللافت أن الكرواتي أبدى موافقته على عرض مدريد، ويبدو أن اللاعب لا يفكّر في الجانب الاقتصادي، بل يرغب فقط في إنهاء مسيرته داخل جدران "سانتياغو برنابيو، وبألوان "الملكي".ورغم سنه، الا أن مودريتش يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع "ريال مدريد"، حيث أصبح مؤخرًا أكبر لاعب يشارك في مباراة في الدوري الأسباني للنادي، وذلك قبل أشهر قليلة من عيد ميلاده الـ39.وقد ساهم "كرويف الصغير"، في فوز "ريال مدريد" بالدوري الإسباني مؤخرًا، ليرفع حصيلة ألقابه مع "الملكي" إلى الرقم 25، ليعادل إنجاز الثنائي كريم بنزيما ومارسيلو كأكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في تاريخ مدريد، ويمكنه مع زميله ناتشو تجاوز هذا الحاجز، حال الفوز على "بوروسيا دورتموند" في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع حزيران المقبل.وسيبلغ مودريتش عامه الـ 39 عامًا في 9 أيلول 2025، وفي حال أنهى مسيرته في "ريال مدريد" فسيصبح أكبر لاعب يعتزل في النادي، وذلك منذ الأسطورة باكو خينتو، الذي اعتزل عام 1971 عن عمر يناهز 38 عامًا، بعد 18 عامًا قضاها في النادي، بينما سيكمل مودريتش اثني عشر موسمًا في النادي هذا الصيف.