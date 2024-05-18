رسمياً.. جاد الحاج خارج الحكمة وهذه وجهته الجديدة

Advertisement

أعلن رئيس نادي الحكمة راغب حداد رحيل المدرب جاد الحاج عن النادي.وكتب حداد عبر "انستغرام": "أود أن أشكر وأعرب عن امتناني لمدربنا الديناميكي جاد الحاج لقيادة فريق الحكمة هذا الموسم وتحقيق النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن على الرغم من كلّ التحديات التي واجهها النادي. أتمنّى لك كل النجاح في مغامرتك الجديدة. سيبقى المدرب جاد معنا حتى نهاية هذا الموسم وبطولة "وصل" لتحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات. نادي الحكمة سيبقى منزلك أيّها المدرب".وكان رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد كرة السلّة البحراني محمد العجمي قد أعلن في وقت سابق أنّ مدرّب نادي الحكمة جاد الحاج وقّع على عقدٍ لتدريب المنتخب البحراي في كرة السلّة.إشارة الى أن الحاج قد أعلن استقالته من تدريب المنتخب اللبناني قبل أيام، ولكن الأمر توقيعه مع النادي البحراني بدا وكأنه بدأ يفكر بالمنتخب البحراني وليس بنادي الحكمة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض مشجعي الحكمة وأبدوا استياءهم من خطط الحاج، خصوصاً في المباراة الأخيرة التي جرت بين الحكمة والرياضي في المنارة.