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رياضة

مع رحيل كلوب عن ليفربول... وثائقي يكشف علاقته بصلاح

Lebanon 24
18-05-2024 | 07:25
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نشرت منصة سكاي سبورتس مقتطفات من وثائقي جديد سينشر مع رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن فريق ليفربول، والذي ظهر فيه اللاعب محمد صلاح وهو يتحدث عن كلوب، بينما يشاهد المدرب الألماني المقطع الذي عرض عليه.
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وتحدث صلاح عن أول مكالمة جمعته بكلوب قبل أعوام عدة: "في أول اتصال بيننا، كان يفسر لي المشروع لكي انضم للفريق، كان يبني فريقا جديدا، وكان يريدني اللعب على الجهة اليمنى بوجود ساديو ماني على اليسار وروبرتو فيرمينو في المنتصف".

وأضاف: "قال لي إن مستواي سيتطور ووعدني بإعطائي الحرية التي أريدها، ثم قلت له حسنا أنا قادم، وتستطيع رؤية ما حدث بعد ذلك".

وأكمل صلاح خلال الوثائقي: "تواجدنا أنا وكلوب معا لمدة 7-8 أعوام، لدينا العديد من الذكريات، لكن ذكرى تتويجنا بلقب الدوري عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، أشياء عاطفية، ستبقى في ذاكرتي دائما".

وشدد: "لأكون صادقا هو طورني كلاعب وأنا ساعدته كثيرا، ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية، وأعطينا كل شيء للنادي من أجل التتويج بالألقاب، لكن على المستوى الشخصي إذا حدثت لي مشكلة أستطيع اللجوء له وطلب نصيحته، التواصل بيننا سيبقى للأبد، هذه ليست مجرد علاقة عمل".
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