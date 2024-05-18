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رياضة

الإعلان عن إصابة كين بالظهر قبل بطولة أوروبا 2024

Lebanon 24
18-05-2024 | 10:00
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قال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، إن مهاجم فريقه الإنكليزي هاري كين سيغيب عن المباراة الأخيرة للنادي البافاري في موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام هوفنهايم في وقت لاحق من السبت بسبب إصابة في الظهر.
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وعانى كين من هذه المشكلة في الظهر قبل لقاء العودة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه شارك في المباراة رغم الألم.

ويأتي ظهور هذه المتاعب التي يعاني منها قائد منتخب إنجلترا قبل أسابيع قليلة من موعد انطلاق بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا في 14 حزيران المقبل.

وقال توخيل للصحافيين الجمعة: "هاري يتلقى علاجا طبيا تحت إشراف طبيبه الخاص. لا يمكنه السفر معنا" إلى هوفنهايم.

وأضاف: "كان الوضع محور تساؤل في مدريد بالفعل وربما لاحظتم ذلك.. حاولنا التغلب على المشكلة من خلال الحقن والعلاج الطبيعي لكنه تعرض لتقلصات في الظهر وزاد الوضع سوءا عندما كان يشعر بذلك طوال الوقت. ولم تكن لديه فرصة حتى للتدرب".
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