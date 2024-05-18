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رياضة

رفع اسم لاعب كرة قدم عربي شهير من قوائم الإرهاب

Lebanon 24
18-05-2024 | 08:39
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ألغت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

 
واعلن المحامي الحقوقي خالد علي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" أن "محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة". 
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وأضاف: "هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج".

ولفت الى أنه "قدم طعنا أمام محكمة الجنايات واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى".

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