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رياضة

فودن نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" خلال موسم 2023-2024.

 وذكرت الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن جناح نادي مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي فيل فودين هو من حصد الجائزة.

وتوج فودين البالغ من العمر 23 عاما بالجائزة بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا وصنع ثمانية أهداف أخرى في 34 مباراة.

 وقال فودين بعد تتويجه: "الفوز بهذه الجائزة إنجاز أفتخر به للغاية، الدوري الإنجليزي الممتاز معروف بأنه الأعظم في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا جميعا موسما استثنائيا مع أنديتهم".

وهذه الجائزة هي الثانية التي يحصدها فودين هذا الموسم بعد فوزه قبل أيام  بجائزة أفضل لاعب في العام التي تقدمها رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA".

 تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في حال فوزه على وست هام غدا الأحد في الجولة الـ38 الأخيرة. (روسيا اليوم)

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