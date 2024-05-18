بين الصلابة الدفاعية والدقة الهجومية.. الترجي يبحث عن فوز ثمين أمام الأهلي

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قال المدير الفني للأهلي المصري مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام الترجي التونسي أن الأهلي قدم أداء جيدا أمام الترجي وخصوصا في الشوط الثاني.وأشار إلى ضرورة تأمين صلابة دفاعية للاعبي الأهلي وهجوم منظم في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.وأضاف كولر: "المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل".وتابع: "مباراة الإياب تتطلب الدفاع جيدا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب"، حسبما أورد موقع "الأهلي"وفيما يتعلق بإصابة علي معلول، أوضح كولر: "بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالته. لم نحدد حتى الآن طبيعة الإصابة، لكن بعد العودة لمصر ستجرى له أشعة لتحديد حجم الإصابة".وعن الكرة التي انفعل بسببها خلال المباراة، قال: "انفعلت لأن حكم اللقاء احتسب تسللا، ولم يعطنا إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس". (سكاي نيوز عربية)