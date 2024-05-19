ميلان يسقط في شباك تورينو

فاز تورينو على ميلان 3-1 اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل كل من دوفان زاباتا (26) وإيفان إليتش (40) وريكاردو رودريغيز (46) بينما كان هدف ميلان بواسطة الجزائري إسماعيل بن ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 55.وفي مباراة أخرى انتصر أتالانتا على مضيفه ليتشي 2-صفر.وسجل كل من شارل دي كيتيلاري (48) وجيانلوكا سكاماكا (53) هدفي أتالانتا.ورفع أتالانتا الفارق بينه وبين روما السادس إلى 6 نقاط (66 لأتالانتا مقابل 60 لروما) مع أفضلية المواجهات المباشرة، علماً أنّ الأول يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن بولونيا الثالث ويوفنتوس الرابع.من جهته، يحتل ليتشي الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء المركز الثالث عشر بـ 37 نقطة. (بي إن سبورتس)