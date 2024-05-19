26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميلان يسقط في شباك تورينو
Lebanon 24
19-05-2024
|
01:14
A-
A+
د
photos
0
A+
A-
فاز تورينو على ميلان 3-1 اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل كل من دوفان زاباتا (26) وإيفان إليتش (40) وريكاردو رودريغيز (46) بينما كان هدف ميلان بواسطة الجزائري إسماعيل بن ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 55.
Advertisement
وفي مباراة أخرى انتصر أتالانتا على مضيفه ليتشي 2-صفر.
وسجل كل من شارل دي كيتيلاري (48) وجيانلوكا سكاماكا (53) هدفي أتالانتا.
ورفع أتالانتا الفارق بينه وبين روما السادس إلى 6 نقاط (66 لأتالانتا مقابل 60 لروما) مع أفضلية المواجهات المباشرة، علماً أنّ الأول يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن بولونيا الثالث ويوفنتوس الرابع.
من جهته، يحتل ليتشي الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء المركز الثالث عشر بـ 37 نقطة. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بنات الهوى" شمالا
Lebanon 24
"بنات الهوى" شمالا
03:45 | 2024-05-18
18/05/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
04:29 | 2024-05-18
18/05/2024 04:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
03:49 | 2024-05-18
18/05/2024 03:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
06:23 | 2024-05-18
18/05/2024 06:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2024-05-19
سيدات تشلسي يتوجن بلقب الدوري الإنكليزي
02:00 | 2024-05-19
وداع مؤثر.. جو هارت يعلن اعتزاله كرة القدم
23:20 | 2024-05-18
بين الصلابة الدفاعية والدقة الهجومية.. الترجي يبحث عن فوز ثمين أمام الأهلي
23:00 | 2024-05-18
فودن نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز
16:55 | 2024-05-18
مسلسل التقدم مستمر.. الرياضي يفوز على الحكمة اليوم!
15:15 | 2024-05-18
كلاس: حضرة اللبنانيين الكرة الان في ملعبكم
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 10:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 10:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 10:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24