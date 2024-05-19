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رياضة

وداع مؤثر.. جو هارت يعلن اعتزاله كرة القدم

Lebanon 24
19-05-2024 | 02:00
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يستعد جو هارت للاعتزال نهاية الموسم حيث تلقى حارس المرمى السابق لمنتخب إنجلترا وداعاً مؤثرا خلال المباراة الأخيرة لسيلتيك على أرضه هذا الموسم اليوم السبت.
ولعب هارت، الذي انضم إلى سيلتيك بعقد مدته ثلاث سنوات من توتنهام هوتسبير عام 2021، دوراً رئيسياً في مسيرة النادي نحو الفوز بلقب الدوري الاسكتنلدي الممتاز للمرة الثالثة توالياً بمشاركته في 37 مباراة في الدوري و48 مباراة في جميع المسابقات.
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وسيعتزل الحارس هارت (37 عاماً) بعد أن شارك في أكثر من 700 مباراة على مستوى الأندية، بينما شارك أيضاً في 75 مباراة دولية مع إنكلترا.

وأبلغ هارت شبكة سكاي سبورتس، عقب فوز سيلتيك بلقب الدوري "إنه يوم حزين لكنه الوقت المناسب، حصلت على هذه الفرصة التي لم أستطع رفضها. لم أكن أعرف كيف ستسير الأمور... وصلت إلى مرحلة في حياتي حصلت فيها على فرصة ولم أرغب في التخلي عن هذا الحظ".

وأضاف: "أردت أن أنهي مسيرتي بقوة. أردت أن أنهيها في هذا المكان المميز. لقد حان الوقت للتنحي جانباً والسماح لشخص آخر ببعض المرح...أشعر أنني بحالة جيدة ولكني شعرت أن هذه كانت لحظتي. لدينا أسبوع واحد آخر متبقي الآن على موعد الاعتزال".

وسيكون أمام هارت الفرصة لاختتام مسيرته بلقب آخر عندما يلعب سيلتيك مع رينجرز في نهائي كأس اسكتلندا.

ورفعت جماهير سيلتيك لافتة ضخمة كتب عليها "سوبر جو هارت" وشوهد حارس المرمى المخضرم وهو يحبس دموعه أثناء تحية الجماهير. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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