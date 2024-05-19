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رياضة

أوسيك يتوّج بطلاً للعالم للوزن الثقيل

Lebanon 24
19-05-2024 | 04:41
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أحرز الأوكراني أولكسندر أوسيك أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة، في وقت متأخر السبت في المملكة العربية السعودية.
ومنح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.
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وكان فيوري الأكثر خطورة في بداية النزال، لكن أوسيك تنفّس الصعداء تدريجاً ليتفوّق على الملاكم العملاق المكنّى "جيبسي كينغ".

أنقذه جرس نهاية الجولة التاسعة عندما كان الأوكراني يمطره باللكمات، قبل أن يتعرّض للخسارة الأولى في مسيرته.

وانضمّ أوسيك الذي لم يخسر بعد في مسيرته إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحّد لكل الأوزان الثقيلة، والأوّل منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وبات بمقدور أوسيك التفاخر بأنه أفضل ملاكم في حقبته، في وقت قد يتبارز الملاكمان مرّة ثانية في تشرين الأوّل.

وقال أوسيك البالغ 37 عاماً "هذه فرصة كبيرة لي، لعائلتي، لبلدي".

تابع الملاكم "هذا وقت رائع، يوم رائع"، مضيفاً انه كان "دوماً جاهزاً لمباراة معادة".

في المقابل، قال فيوري انه كان "نزالاً رائعاً مع أولكسندر".

وتابع ابن الخامسة والثلاثين "أعتقد أني فزت بهذا النزال، أعتقد أنه فاز ببعض الجولات، لكني فزت بمعظمها".

أضاف ابن مانشستر "تعرفون أن بلده في حرب، لذا الناس تقف مع البلد الذي يخوض حرباً، لكن لا تخطئوا، لقد فزت بهذا النزال برأيي وسأعود".

وعن إمكانية خوض نزال جديد مع أوسيك، قال فيوري "سأقضي عطلة، أعود إلى المنزل، أطرح الامر مع زوجتي والأطفال ثم أرى ماذا أفعل". (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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