يوفنتوس يعلن عن اسم مدربه الجديد.. من هو؟

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي يوم الأحد، اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود فريق "السيدة العجوز"، خلفا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضي.



وأكد يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، سيتولى قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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وسيخوض المدرب الجديد الحصة التدريبية الأولى له مع يوفنتوس في وقت لاحق اليوم الأحد قبل مواجهة نادي بولونيا غدا الاثنين، كما سيقود الفريق في المباراة الأخيرة لهذا الموسم ضد نادي مونزا.



ويعتبر مونتيرو أحد أساطير يوفنتوس، حيث قضى معه فترة طويلة كلاعب قبل أن يعود مجددا للنادي كمدرب لفريق تحت 19 عاما. (روسيا اليوم)