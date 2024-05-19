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رياضة

تأهل بطلة كرة الطاولة ماريانا سهاكيان الى أولمبياد باريس

Lebanon 24
19-05-2024 | 11:38
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 تأهلت بطلة لبنان في كرة الطاولة ماريانا سهاكيان، الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بين 26 تموز و11 آب المقبلين، بعدما أحرزت لقب فئة فردي السيدات في بطولة غرب آسيا التي جرت في السليمانية بالعراق.
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وجاء تأهل سهاكيان الى الأولمبياد بعدما فازت في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا على السورية هند ظاظا 4-1.

وكانت سهاكيان أطاحت في الدور نصف النهائي ببطلة البحرين مريم العلي بفوزها 4-0، قبل ان تحسم اللقب لمصلحتها ضامنة التأهل الى الأولمبياد ومحققة انجازا شخصيا لها ولكرة الطاولة اللبنانية التي تحقق نتائج مميزة في المحافل الخارجية.
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