22
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تأهل بطلة كرة الطاولة ماريانا سهاكيان الى أولمبياد باريس
Lebanon 24
19-05-2024
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهلت بطلة لبنان في كرة الطاولة ماريانا سهاكيان، الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بين 26 تموز و11 آب المقبلين، بعدما أحرزت لقب فئة فردي السيدات في بطولة غرب آسيا التي جرت في السليمانية بالعراق.
Advertisement
وجاء تأهل سهاكيان الى الأولمبياد بعدما فازت في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا على السورية هند ظاظا 4-1.
وكانت سهاكيان أطاحت في الدور نصف النهائي ببطلة البحرين مريم العلي بفوزها 4-0، قبل ان تحسم اللقب لمصلحتها ضامنة التأهل الى الأولمبياد ومحققة انجازا شخصيا لها ولكرة الطاولة اللبنانية التي تحقق نتائج مميزة في المحافل الخارجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
02:15 | 2024-05-19
19/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
16:00 | 2024-05-18
18/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:39 | 2024-05-19
ياسمين صبري ورونالدو في السعودية.. ماذا عن جورجينا؟ (فيديو)
10:36 | 2024-05-19
يوفنتوس يعلن عن اسم مدربه الجديد.. من هو؟
07:30 | 2024-05-19
بإشارة عبقرية.. ميسي يساهم في تسجيل إنتر ميامي لهدف "قاتل" (فيديو)
04:41 | 2024-05-19
أوسيك يتوّج بطلاً للعالم للوزن الثقيل
03:00 | 2024-05-19
سيدات تشلسي يتوجن بلقب الدوري الإنكليزي
02:00 | 2024-05-19
وداع مؤثر.. جو هارت يعلن اعتزاله كرة القدم
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 21:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 21:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 21:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24