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رياضة

ياسمين صبري ورونالدو في السعودية.. ماذا عن جورجينا؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2024 | 13:39
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التقت الفنانة ياسمين صبري بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فعاليات النزال الذي جمع بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري في السعودية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لياسمين صبري إلى جانب رونالدو، مما أثار جدلا واسعا خاصة بوجود المقارنات المستمرة بين الممثلة المصرية وشريكة اللاعب البرتغالي، جورجينا.
 
 
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ودائما ما يتم عرض مقارنات بين ياسمين صبري، وجورجينا التي لم تتواجد برفقة رونالدو في نزال الأمس بعكس المعتاد، نظرا لما تحملانه من صفات جمال متشابهة.

ويعتبر هذا أول لقاء يجمع ياسمين صبري برونالدو، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، بشأن تقليد الفنانة المصرية لجوروجينا، نظرا لوجود صفات مشتركة تجمعهما.

وإلى جانب رونالدو وياسمين صبري، تواجد في "حلبة النار" لمتابعة النزال، عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات، كالبرازيلي نيمار والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا.

وفاز أوسيك بالنزال بقرار منقسم من القضاة، ليصبح أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999، ودخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى جانب الأميركيين محمد علي كلاي ومايك تايسون. (روسيا اليوم)

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