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رياضة
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز
Lebanon 24
19-05-2024
|
14:15
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حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بعد انتصاره على وست هام، في الجولة الأخيرة من الدوري مساء الأحد.
هذا اللقب هو الرابع للسيتي على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البريميرليغ، حيث أنهى الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال، الذي حقق فوزا صعبا أمام إيفرتون بنتيجة 2-1.
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ووصل مانشستر سيتي للبطولة رقم 10 في تاريخه، بينما وصل المدرب المخضرم بيب غوارديولا للبطولة السادسة مع الفريق.
كما توج مهاجم الفريق إيرلنغ هالاند بجائزة الحذاء الذهبي، بعد أن أنهى البطولة بـ27 هدفا بفارق 5 أهداف عن نجم تشلسي كول بالمر.
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