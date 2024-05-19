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رياضة

صلاح يمسك دموعه خلال وداع كلوب (صور)

Lebanon 24
19-05-2024 | 23:00
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مسك النجم المصري محمد صلاح دموعه وبدا حزيناً خلال وداع مدربه يورغن كلوب، عقب نهاية المباراة الأخيرة للمدرب الألماني والتي فاز فيها ليفربول 2 - 0 على ضيفه وولفرهامبتون، يوم الأحد في المرحلة الـ38 (الأخيرة) لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "آنفيلد".
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وخلال الكلمة التي ألقاها كلوب لجماهير النادي، التقطت الكاميرا صورا للنجم المصري صلاح الذي ظهر متأثرا واغرورقت عيناه بالدموع، كما كان قد احتضنه المدرب عقب نهاية اللقاء مباشرة.
 


وقرر كلوب إنهاء مسيرته هذا الموسم مع الفريق الأحمر، والتي بدأت منذ 2015، وتوج خلالها الفريق بالعديد من الألقاب من بينها الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة.


وكان صلاح متأثرا رغم أن علاقته بكلوب تأثرت في الفترة الأخيرة. 
 
 
 
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