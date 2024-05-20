Advertisement

رياضة

كلوب يكشف لجماهير ليفربول عن اسم خليفته!

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1201744-638517910227058275.jpg
Doc-P-1201744-638517910227058275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول، بإعلان طريف عن هوية خليفته على رأس الإدارة الفنية للنادي الإنكليزي، وذلك عقب المباراة الأخيرة ضد فريق وولفرهامبتون.
 
وودّع المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير ليفربول في مشهد مؤثر عقب آخر مباراة له مع الفريق، وذلك في مواجهة وولفرهامبتون، وشهدت المباراة لحظات استثنائية، حيث هتف كلوب باسم المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي سيخلفه في قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
Advertisement

واختتم ليفربول الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، وحقق الريدز هذا المركز بعد منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث تأخر بفارق 7 نقاط عن أرسنال و9 نقاط عن السيتي بطل المسابقة، ورغم عدم حصوله على لقب البريميرليغ، فإن النادي الأحمر قد قدّم موسمًا مميزًا، حيث نجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:57 | 2024-05-20
23:00 | 2024-05-19
14:15 | 2024-05-19
13:39 | 2024-05-19
11:38 | 2024-05-19
10:36 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24