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رياضة
كلوب يكشف لجماهير ليفربول عن اسم خليفته!
Lebanon 24
20-05-2024
|
01:29
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فاجأ المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول، بإعلان طريف عن هوية خليفته على رأس الإدارة الفنية للنادي الإنكليزي، وذلك عقب المباراة الأخيرة ضد فريق وولفرهامبتون.
وودّع المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير ليفربول في مشهد مؤثر عقب آخر مباراة له مع الفريق، وذلك في مواجهة وولفرهامبتون، وشهدت المباراة لحظات استثنائية، حيث هتف كلوب باسم المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي سيخلفه في قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
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واختتم ليفربول الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، وحقق الريدز هذا المركز بعد منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث تأخر بفارق 7 نقاط عن أرسنال و9 نقاط عن السيتي بطل المسابقة، ورغم عدم حصوله على لقب البريميرليغ، فإن النادي الأحمر قد قدّم موسمًا مميزًا، حيث نجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. (win win)
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