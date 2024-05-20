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خاص

كيف فاز "مانشستر سيتي" بالدوري الإنكليزي؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
20-05-2024 | 04:30
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احتفظ "مانشستر سيتي" بلقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز، وحصد اللقب هذا الموسم (2023-2024)، بعد انتصاره سهرة الأحد في الجولة الأخيرة، على "وست هام يونايتد" (3-1).
 
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 وشهد موسم 2023-2024 من الدوري الإنكليزي صراعًا محتدمًا بين "آرسنال" و"السيتي" حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، وقد أنهى رفاق هالاند الموسم برصيد 91 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن "أرسنال" الذي فائز أيضًا على إيفرتون الأحد (2-1)، لكن لم يشفع هذا الانتصار للفريق اللندني الذي حلّ وصيفًا للموسم الثاني تواليًا خلف كتيبة المدرب بيب غوارديولا، ولذلك حقق البطولة.
 
بالصور: إنجاز قياسي.. مانشستر سيتي بطل البريميرليج للمرة الرابعة تواليا
وحلم "أرسنال" ومدربه ميكيل أرتيتا بتعثر مفاجئ لـ "مانشستر سيتي"، من أجل الانقضاض على الصدارة وحصد لقب الدوري الإنكليزي الغائب عن خزائن "الغانرز" منذ 20 عامًا، لكنه فشل في صناعة التاريخ.
 
 
مانشستر سيتي يكتب التاريخ ويتوج بالدوري الإنجليزي
 
 
وانهزم "مانشستر سيتي" 3 مرّات طيلة مشوار البطولة، لكنه لم يتعرّض لأي هزيمة في أرضه أي ملعب الاتحاد طيلة 19 مباراة. وتعود آخر هزيمة للفريق الأزرق في ملعبه في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى تاريخ تشرين الثاني 2022 حينما خسر أمام "برينتفورد" بنتيجة (1-2).
وبعد أن جمع 91 نقطة في الموسم المنقضي توًا، بات "مانشستر سيتي" أكثر فريق يحصد 90 نقطة فما يزيد في 4 مناسبات، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فريق في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ كان الرقم السابق لـ "تشيلسي" و"ليفربول" بـ3 مرّات فقط.
 
وبلغة الأرقام، حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 10 مرات، منها أربع مرات على التوالي آخرها كان هذا موسم. كما يمتلك في دولاب بطولاته، سبعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنكليزي، ولكن ينقصه فقط معانقة "ذات الإذنين"، والبطولات الأوروبية المختلفة. وكان قد حقق "المانشستر" لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بموسم 2022-،2023 ليصبح بيب غوارديولا أول مدرب يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين.
 
في إنجاز غير مسبوق.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا - RT Arabic


غوارديولا يثير التكهنات حول مستقبله!

بعد دخوله التاريخ مجددًا من أوسع أبوابه، أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي "مانشستر سيتي" الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2025 التكهنات حول مستقبله مع فريقه.
وانتشرت في الفترة الماضية، بعض الأنباء حول إمكانية رحيله عن الفريق السماوي، ولكن المدرب الإسباني اكد أنه سيكمل مع الفريق في الموسم المقبل على أقل تقدير. وقال في تصريحات عقب تتويج فريقه بلقب الدوري: "الحقيقة هي أنني أقرب للرحيل عن الفريق من البقاء، بعد نهاية عقدي".
وأضاف: "لقد تحدثت مع الإدارة، وشعوري أنني أريد الاستمرار الآن، سأستمر في الموسم المقبل ولكن خلال الموسم سنتحدث مرة أخرى وسنرى ماذا سيحدث".
 
غوارديولا يصنع تاريخ مانشستر سيتي

 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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