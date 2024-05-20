غوارديولا يرد بانفعال على سؤال حول كلوب.. ماذا قال؟





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدموع غلبت جوارديولا، فور سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن مغادرة كلوب ملاعب البريميرليج، بعد 9 سنوات أمضاها في ليفربول.

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ورد غوارديولا متأثرا: "سأفتقده بشدة.. يورجن كان جزءا مهما حقا من حياتي، وقد أوصلني لمستوى آخر كمدير فني". لم يستطع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تمالك نفسه في ليلة تتويج فريقه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز، في ظل رحيل نظيره يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن صفوف الريدز بنهاية هذا الموسم.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدموع غلبت جوارديولا، فور سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن مغادرة كلوب ملاعب البريميرليج، بعد 9 سنوات أمضاها في ليفربول.ورد غوارديولا متأثرا: "سأفتقده بشدة.. يورجن كان جزءا مهما حقا من حياتي، وقد أوصلني لمستوى آخر كمدير فني".

وتابع: "أعتقد أن كلينا يحترم الآخر بشكل لا يصدق، ولدي شعور بأنه سيعود.. أريد شكره فقط على كلماته بشأني".



وكان كلوب وصف غوارديولا بالمدرب الأفضل في العالم، مؤكدا أن مانشستر سيتي لم يكن ليصل إلى تلك النجاحات، مع مدير فني آخر. (روسيا اليوم)