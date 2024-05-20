احتفظ الانصار بصدارة الترتيب العام للدوري اللبناني، بفوزه على العهد حامل اللقب الموسم الماضي بثلاثية نظيفة 3 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، في المرحلة الحادية عشرة ايابا من "مجموعة الصدارة" للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، ابتعد العهد عمليا عن التنافس على اللقب، الذي انحصر بين الانصار (صاحب الرقم القياسي ب14 لقبا).

وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز النجمة على البرج 1 - 0.

واحتفظ النجمة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الانصار، موسعا الفارق مع العهد الى اربع نقاط.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل الصفاء والراسينغ بيروت 1 - 1.

سجل للصفاء دانين تالوفيتش في الدقيقة55. وعادل علي الموسوي للراسينغ في الدقيقة 96. (الوكالة الوطنية)