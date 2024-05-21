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رياضة
رونالدو يكشف أسرار لياقته المثالية.. إليك روتينه اليومي
Lebanon 24
21-05-2024
|
00:31
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كشف النجم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تفاصيل مهمة في حياته اليومية، وسر تألقه ولياقته خلال مقابلة عبر "بودكاست WHOOP".
وقال الأسطورة البرتغالي إنه بدأ لعب كرة القدم في المنزل والشارع، عندما كان عمره 7 و8 و9 سنوات، قائلًا: "هذه الرياضة كانت حبي الأول؛ لكنني لم أكن أعتقد أبدًا، بأنني سأكون نجمًا كبيرًا، حتى عندما وصلت إلى سن السادسة عشر.
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"نظامه اليومي"
وتحدث عن نظامه اليومي قال إن 90% من أيامه متشابهة موضحا: "أستيقظ وأبدأ اليوم بحمام بارد ثم أشرب الماء وأذهب لأعانق أطفالي وأتحدث إليهم ومع زوجتي"، مضيفا أنه بعد ذلك يخرج ليرى ضوء الشمس لدقائق، قبل أن يجلس لشرب قهوته وتناول الإفطار مع عائلته.
وأضاف أنه يغطس في الماء البارد كل يوم، لأن ذلك الأمر يعيد النشاط إلى جسمه، ويجعله يشعر بالاسترخاء، خاصة عندما يكون متوترًا.
"أحب التأمل"
كما أضاف مهاجم نادي النصر السعودي: "عندما أشعر بالتوتر والإرهاق أحب التأمل، خاصة في يوم المباراة، فهذا أحيانًا يجعلني أتخيل أحداث اللقاء، والنقاط التي قد تحدث".
كما شدد على أنه "يحارب أفكاره كل يوم خاصة أنه مثل باقي الأشخاص العاديين، تمر عليه أيام جيدة، وأخرى قاسية"، مشيرا إلى أنه لا يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميا. (العربية)
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