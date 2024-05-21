25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد رحيل كلوب.. صلاح يعلق على مستقبله في ليفربول
Lebanon 24
21-05-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمح الدولي المصري، محمد صلاح، في ساعة متأخرة الاثنين، إلى بقائه مع ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل المدرب، يورجن كلوب.
وبعد رحيل كلوب عقب نحو تسع سنوات وتأكيد تولي، أرنه سلوت، مدرب فينوورد المسؤولية خلفا له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول مع انتهاء عقده في يونيو 2025.
Advertisement
وارتبط قائد منتخب مصر (31 عاما) بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة. وبدا هداف ليفربول هذا الموسم بعيدا عن مستواه إلى حد ما خاصة في نهاية الموسم عندما تعثرت مهمة الفريق في المنافسة على اللقب.
وفي ساعة متأخرة الاثنين، بعد الإعلان عن تعيين سلوت مدربا جديدا لليفربول، أوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل كلمة وداعية إلى مدربه الألماني كلوب.
وقال صلاح "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".
وعلق صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق قائلا "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الألقاب والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى".
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
06:25 | 2024-05-20
20/05/2024 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2024-05-21
شراكة بين السعودية واتحاد لاعبات التنس المحترفات
00:31 | 2024-05-21
رونالدو يكشف أسرار لياقته المثالية.. إليك روتينه اليومي
23:00 | 2024-05-20
ملاكم أميركي يتعرض لموقف طريف في الرياض
16:58 | 2024-05-20
"الرياضي- بيروت" بطل لبنان في كرة السلة
15:00 | 2024-05-20
الفيفا يُعلن منع الزمالك من القيد لـ 3 فترات
11:50 | 2024-05-20
فوز "الانصار" على "العهد" و"النجمة" على "البرج" في بطولة كرة القدم
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24