Advertisement

رياضة

كروس يحسم مصيره نهاية يورو 2024

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1202346-638518986168614430.png
Doc-P-1202346-638518986168614430.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نهاية الموسم وإنهاء مسيرته كلاعب محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024.

ويرتبط توني كروس مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.
Advertisement

وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.

حيث قرر كروس، أن تكون منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، هي البطولة الأخيرة التي يشارك فيها، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم.
 
من جانبه قال ريال مدريد في بيان رسمي: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبا أساسيا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدى 122 عاما، وخلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز بـ 22 لقبا في 463 مباراة حتى الآن: 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر. كؤوس من إسبانيا". (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2024-05-21
02:00 | 2024-05-21
00:31 | 2024-05-21
23:00 | 2024-05-20
16:58 | 2024-05-20
15:00 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24