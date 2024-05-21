كروس يحسم مصيره نهاية يورو 2024





ويرتبط توني كروس مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

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وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.



حيث قرر كروس، أن تكون منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، هي البطولة الأخيرة التي يشارك فيها، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم. قرر الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نهاية الموسم وإنهاء مسيرته كلاعب محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024.ويرتبط توني كروس مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.حيث قرر كروس، أن تكون منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، هي البطولة الأخيرة التي يشارك فيها، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم.

من جانبه قال ريال مدريد في بيان رسمي: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبا أساسيا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدى 122 عاما، وخلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز بـ 22 لقبا في 463 مباراة حتى الآن: 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر. كؤوس من إسبانيا". (روسيا اليوم)