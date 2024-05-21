26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كروس يحسم مصيره نهاية يورو 2024
Lebanon 24
21-05-2024
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نهاية الموسم وإنهاء مسيرته كلاعب محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024.
ويرتبط توني كروس مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.
Advertisement
وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.
حيث قرر كروس، أن تكون منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، هي البطولة الأخيرة التي يشارك فيها، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم.
من جانبه قال ريال مدريد في بيان رسمي: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبا أساسيا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدى 122 عاما، وخلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز بـ 22 لقبا في 463 مباراة حتى الآن: 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر. كؤوس من إسبانيا". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
15:11 | 2024-05-20
20/05/2024 03:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
22:05 | 2024-05-20
20/05/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2024-05-21
بعد رحيل كلوب.. صلاح يعلق على مستقبله في ليفربول
02:00 | 2024-05-21
شراكة بين السعودية واتحاد لاعبات التنس المحترفات
00:31 | 2024-05-21
رونالدو يكشف أسرار لياقته المثالية.. إليك روتينه اليومي
23:00 | 2024-05-20
ملاكم أميركي يتعرض لموقف طريف في الرياض
16:58 | 2024-05-20
"الرياضي- بيروت" بطل لبنان في كرة السلة
15:00 | 2024-05-20
الفيفا يُعلن منع الزمالك من القيد لـ 3 فترات
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 15:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 15:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 15:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24