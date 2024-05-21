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رياضة

صلاح يوجه رسالة لكلوب.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:30
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حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على توجيه رسالة أخيرة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي (2023-2024).

ونشر صلاح عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة تجمعه مع كلوب، وعلق عيلها قائلا: "لقد كان من الرائع مشاركتك كل تلك الجوائز والخبرات على مدى السنوات السبع الماضية".
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وأضاف: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".
 
وودع يورغن كلوب جماهير فريق ليفربول يوم الأحد الماضي، في ملعب "أنفيلد"، عقب مباراة "الريدز" ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. (روسيا اليوم) 
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