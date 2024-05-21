صلاح يوجه رسالة لكلوب.. ماذا جاء فيها؟

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حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على توجيه رسالة أخيرة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي (2023-2024).ونشر صلاح عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة تجمعه مع كلوب، وعلق عيلها قائلا: "لقد كان من الرائع مشاركتك كل تلك الجوائز والخبرات على مدى السنوات السبع الماضية".وأضاف: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".